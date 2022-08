Szlak Piastowski: Historyczna wędrówka idealna na wakacje. Te miejsca i atrakcje warto zobaczyć Marcin Maliński

Szlak Piastowski to bez wątpienia jedna z najciekawszych tras historycznych w Polsce. Łączy ze sobą 33 miejscowości położone na terenie dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zwiedzając miejsca należące do szlaku możemy z bliska poznać historię początków państwa polskiego.

Kiedy znudzi się nam wypoczynek nad wodą, w lesie, czy w górach, wakacyjny czas warto poświęcić także na inne otaczające nas atrakcje, a jest ich naprawdę sporo. Pozwala nam na to bogata historia Polski, której wydarzenia zostawiły po sobie mnóstwo zabytków rozsianych po całym kraju. Rozpoczynając letnią wędrówkę śladami dawnych dziejów, najlepiej zacząć od tego, co znajduje się najbliżej, a w przypadku mieszkańców Wielkopolski będą to atrakcje, które znaleźć możemy na mapie Szlaku Piastowskiego.