Szokująca kradzież w holenderskim muzeum! Z placówki zamkniętej na czas koronawirusa zniknął bezcenny obraz Vincenta van Gogha

Słynny obraz namalowany przez van Gogha w 1884 roku padł łupem porywaczy w poniedziałek 30 marca, najpewniej ok. godz. 3 nad ranem. Jak poinformowała tamtejsza policja, do kradzieży doszło na skutek wyważenia szklanych drzwi prowadzących do muzeum. Co ciekawe, z obiektu nie zniknął żaden inny eksponat. W wyniku obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, muzeum Singer Laren od dłuższego czasu jest zamknięte dla zwiedzających.

Zuchwała kradzież w czasach zarazy

Wartość „Wiosennego ogrodu” jest trudna do dokładnego oszacowania. Jednak jak podkreślają holenderscy krytycy, a także dyrektor poszkodowanego muzeum Evert van Os, kradzież obrazu jest tym bardziej bolesna, że był on jedynym dziełem van Gogha, jakim dysponowało muzeum Singer Laren. Obraz znajdował się w nim na zasadzie wypożyczenia. Wcześniej dysponowało nim muzeum w Groningen.

„Wiosenny ogród”, znany również jako „Ogród przy plebanii w Nuenen wiosną”, przedstawia miejsce, w którym mieszkał Vincent Van Gogh w latach 1883-1885. Holenderski artysta jest jednym z najważniejszych malarzy w całej historii sztuki. Geniusz postimpresjonizmu zasłynął nie tylko ze swoich dzieł, ale i licznych problemów psychicznych – takich jak napady lękowe czy ataki szału. Malarz zmarł w wieku 37 lat, najpewniej w wyniku samobójczego postrzału z broni palnej.