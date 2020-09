Szpaler ślubny z wykrywaczy metali! Zobacz, co jeszcze działo się na ślubie Marcina Nowakowskiego z kanału "Sprzątam Bunkry" [ZDJĘCIA]

Marcin Nowakowski to poznański społecznik, znany m.in. ze swojego kanału na YouTube "Sprzątam Bunkry". Od kilku lat konsekwentnie czyści rejon Sołacza, a w 2016 roku zainicjował i doprowadził do końca akcję odgruzowywania schronu przeciwlotniczego w parku Sołackim. W sobotę, 5 września, o godz. 14, w parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami odbył się jego ślub. Wcześniej Marcin zebrał 100 kg miedzi, by w ten sposób pokryć jego koszty. W organizacji pomogli mu również przyjaciele z "Projekt Miś", którzy zadbali o dekoracje i atrakcje w oprawie rekonstrukcyjnej. Ślub odbył się w języku migowym, a młoda para z kościoła wyszła pod szpalerem z wykrywaczy metali. Sprawdź w galerii, co jeszcze działo się na tym ślubie! Przejdź dalej --->

Robert Woźniak