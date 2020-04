Szpital im. Strusia w Poznaniu jednym z ośrodków leczących nowym lekiem z USA. To duża szansa dla zakażonych koronawirusem

Remdesivir - to nazwa leku, który może być szansą w leczeniu najcięższych przypadków zakażenia koronawirusem.

Chociaż nie był on jeszcze stosowany w Polsce, to wykorzystywano go już Chinach i Stanach Zjednoczonych, m. in. przy leczeniu gorączki krwotocznej Ebola, jak i w walce z wirusami SARS i MERS, również należącymi do grupy koronawirusów.

Lek jest jeszcze w fazie badań klinicznych. W Polsce testować go mają tylko cztery ośrodki. Wśród nich znalazł się także poznański szpital przy ul. Szwajcarskiej.

- Lek działa skutecznie wobec wirusów zawierających pojedynczy kwas rybonukleinowy, do których należą właśnie koronawirusy, w tym również SARS CoV-2

- mówi prof. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.