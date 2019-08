Szpital na Polnej w Poznaniu: Przyszli rodzice nie mają gdzie parkować. Ona rodzi w szpitalu, a on biega i szuka parkingu. Co na to miasto?

Okazuje się, że brak miejsc dla aut w tej części miasta jest doskonale znany Zarządowi Dróg Miejskich co nie zmienia faktu, że mogą one parkować jedynie w wyznaczonych w pasach drogowych miejscach. Dedykowana wyłącznie pacjentkom koperta nie rozwiązałaby problemu.

- Osoby towarzyszące podczas porodu parkują na kilka godzin i w tym samym czasie podobną potrzebę będzie zgłaszało szacunkowo około kilkunastu innych osób. Pomijając fakt konieczności uiszczenia opłaty za koperty, pozostaje również kwestia umniejszenia liczby ogólnodostępnych miejsc postojowych – odpowiada na interpelację radnego Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca prezydenta. I zaznacza: - Placówki takie, jak szpitale, powinny we własnym terenie zapewnić możliwość podjechania pod wejście do budynku i wysadzenia pacjenta.

- Można wjechać na teren szpitala prywatnym autem przywożąc pacjentkę do porodu lub odbierając ją wraz z dzieckiem po porodzie – zapewnia Lesław Ciesiółka, rzecznik szpitala.

Zdaniem Rataja, jest to wielkim ułatwieniem dla wielu kobiet, dla których każdy krok i każdy metr do pokonania stanowi duży wysiłek. - Jednak mąż lub partner kobiety musi opuścić teren szpitala, aby nie blokować miejsca karetkom czy innym pojazdom – zaznacza Rataj. - A większość z nich chciałaby być przy porodzie swojego dziecka. W pośpiechu i stresie zaczynają szukać miejsca do zaparkowania. Trzeba mieć dużo szczęścia, by je znaleźć.