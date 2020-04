Szpital na Szwajcarskiej opuściła kolejna pielęgniarka, którą udało się wyleczyć z koronawirusa

W czwartek informowaliśmy, że ze szpitala zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu wyszła pierwsza zakażona koronawirusem pielęgniarka w Polsce. Przypomnijmy, że pracuje ona w szpitalu w Puszczykowie, gdzie na początku marca trafiła pacjentka "0" w Wielkopolsce.

Chora początkowo nie była izolowana, a pielęgniarki, które się nią zajmowały, robiły to bez żadnych zabezpieczeń. Wtedy też doszło do zakażenia części personelu medycznego. Do szpitala zakaźnego trafiły trzy pielęgniarki.

Jak się dowiedzieliśmy, kolejna z nich wyszła ze szpitala przy ul. Szwajcarskiej w niedzielę, 5 kwietnia. W ostatnich dniach dwukrotnie pobrano od niej wymaz. Oba wyniki okazały się negatywne. Druga wyzdrowiała pielęgniarka jest mieszkanką powiatu jarocińskiego.

