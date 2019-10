Szuka ich wielkopolska policja! Kierowcy pod wpływem alkoholu i narkotyków RAPORT 9.10.2019 [ZDJĘCIA]

Nożownik z Kórnika skazany. 25 lat więzienia za "bestialskie zachowanie"

Do brutalnego ataku na Aleksandrę S. doszło pod koniec listopada 2015 roku na jednej z ulic w Kórniku. Napastnik obrabował kobietę i zadał ok. 50 ciosów nożem. Kiedy już zaczął uciekać z miejsca zdarzenia i usłyszał, że kobieta wzywa pomoc, dwukrotnie do niej wracał i zadawał kol...