"Szukamy domu na przyszłość". Tłumy ludzi na MTP. Ruszyły targi mieszkań i domów

- mówią Karolina i Rafał, którzy wraz z córką Oliwią chcą osiedlić się na obrzeżach Poznania.

- Interesują nas Plewiska lub Skórzewo. Zależy nam, aby był dobry dojazd do centrum Poznania, ponieważ mamy dziecko. Ważne, aby była dobra komunikacja do centrum. Zwracamy też uwagę na dostęp do przedszkoli i szkół. Niestety w samym Poznaniu są takie ceny, że zwyczajnie nas nie stać