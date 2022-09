Szukasz czworonożnego przyjaciela? Te psy i koty czekają na nowy dom w Poznaniu! [ZDJĘCIA]

Nie bez powodu mówi się, że zwierzęta adoptowane ze schronisk są wyjątkowe. To niesamowicie wdzięczne czworonogi, które nierzadko mają za sobą wiele przykrych doświadczeń. Niektóre porzucone błąkały się po ulicy, innymi właściciele po prostu się znudzili. Adopcja zwierząt to ogromna radość, ale też odpowiedzialność. Warto mieć na uwadze, że to decyzja na lata, a pies powinien otrzymać od nas wszystko, co najlepsze - uwagę, troskę, ciepło, ale i leczenie, gdy zajdzie taka potrzeba.