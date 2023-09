Szukasz mieszkania lub domu? Przyjdź na Międzynarodowe Targi Poznańskie

Targi Mieszkań i Domów potrwają do niedzieli, 24 września do godziny 16 na MTP. Jest to ostatnia w tym roku edycja w ramach której można sprawdzić oferty deweloperów, doradców kredytowych, agentów nieruchomości i projektantów wnętrz.

- Warto zapoznać się z ofertą deweloperów, szczególnie lokali teraz wprowadzanych do sprzedaży. Popytać o programy rabatowe, które nadal oferują sprzedawcy. Sprawdzić zmienione możliwości finansowania zakupu u doradców kredytowych. No i zarezerwować wybrany lokal, uprzedzając konkurentów. Wszystko to będzie można zrobić na żywo, dopytując deweloperów o szczegóły i indywidualne warunki, na jesiennych Targach Mieszkań i Domów

- zachęca Grupa MTP.

Podczas targów można zapoznać się z ofertą wielkopolskich deweloperów i agencji nieruchomości, a także tych oferujących inwestycje zagraniczne w Hiszpani, na Cyprze czy w Turcji