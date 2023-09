Szukasz pomysłu na górską wycieczkę? Wybierz się na Halę Łabowską w Beskidzie Sądeckim Redakcja

Hala Łabowska to jedno z tych miejsc, które sprawiają, że warto odwiedzić Beskid Sądecki. To idealne miejsce na jesienną wędrówkę, gdzie przyroda spotyka się z historią. Schronisko na Hali Łabowskiej oferuje wygodny nocleg w otoczeniu dzikiej przyrody. I choć może brakować tam dostępu do elektryczności, to właśnie to sprawia, że można tu naprawdę oderwać się od codzienności i cieszyć się pięknem Beskidu Sądeckiego.