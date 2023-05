Szykują się kolejne remonty w Poznaniu. Nie będą kursować tramwaje

Tramwaje nie dojada do Górczyna

Oprócz wymiany torowiska na ulicy Głogowskiej prace obejmą wymianę nawierzchni drogowej, a także krawędzi peronowych na przystankach. Będą one prowadzone od węzła Głogowska/Hetmańska do ulicy Dalekiej w dwóch etapach: od Hetmańskiej do zajezdni MPK, a następnie w kierunku pętli na Górczynie. Początek remontu jest planowany na koniec czerwca, a jego zakończenie na koniec sierpnia.