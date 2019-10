Tacy sąsiedzi to skarb? Kartki na klatkach schodowych śmieszą i dziwią. Zobacz, co przeszkadza mieszkańcom bloków w Polsce [18.10.2019]

Najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Co przeszkadza sąsiadom?

Głośny seks, wieszanie prania, a nawet wieczorne chodzenie po mieszkaniu - choć trudno w to uwierzyć, wszystko to może doprowadzać do szewskiej pasji naszych sąsiadów. Jeżeli ich zarzuty są uzasadnione, a uwagę zwrócą w kulturalny sposób, możliwe jest dojście do kompromisu i załagodzenie konfliktu w zalążku. Nie wszystkim jednak wystarcza na tyle odwagi cywilnej, by spotkać się twarzą w twarz i powiedzieć o tym, co im przeszkadza. O wiele prościej jest przecież zgłosić zastrzeżenia anonimowo, a robiąc to publicznie można dodatkowo ośmieszyć przeszkadzającego lokatora z sąsiedztwa...

W sieci jest mnóstwo zdjęć kartek wywieszanych na klatkach schodowych, na których, zwykle anonimowo i w niewybredny sposób prosi się sąsiadów o zmiany w zachowaniu. Aż trudno uwierzyć, co ludziom przeszkadza u ich sąsiadów! Zobaczcie najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych.