Tajemnice (wielko)polskiego atomu. To tu radzieckie wojska przechowywały broń masowego rażenia [ZDJĘCIA]

Brzeźnica Kolonia to niewielka wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim. Liczy około 220 mieszkańców. Jej malownicze położenie wśród licznych lasów sprawia, że zdaje się doskonałym miejscem do rodzinnych wycieczek i odpoczynku. W okolicy znajduje się kilka ciekawych punktów, które można przy okazji zwiedzić. Pozornie Brzeźnica Kolonia nie wyróżnia się absolutnie niczym. W końcu, co jak co, ale w Polsce ładnie położonych wsi nie brakuje.