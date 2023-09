Tajemnicze zaginięcie 16-latka. Wszyscy szukają Krzysztofa Dymińskiego! "Mamy nadzieję, że nasz syn żyje"

Od blisko czterech miesięcy codzienność rodziny Dymińskich to oczekiwanie. Oczekiwanie na powrót ich ukochanego syna, Krzysztofa. Chłopak wyszedł z domu nad ranem i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało.

Krzysztof Dymiński po prostu zniknął

16-latek wyszedł z domu po godzinie 4. Zabrał ze sobą telefon, słuchawki, powerbank, portfel z legitymacją i kartą kredytową oraz kwiatek, który dostał od dziewczyny. Uwagę rodziców zwrócił zegarek pozostawiony na biurku. Krzyś dostał go od taty i zawsze miał go przy sobie.

Był 26 maja. Tego dnia 16-letni Krzysztof zachowywał się zwyczajnie, nic nie wskazywało, że miał jakiekolwiek problemy. Z okazji Dnia Matki wręczył mamie kwiaty. Razem z rodzicami planował, co będą robić w weekend. Następnego dnia miał spotkać się z księdzem - 16-latek przygotowywał się do bierzmowania. Pani Agnieszka, mama nastolatka, weszła do pokoju syna przed pierwszą w nocy. Pocałowała go w czoło - czego zwykle nie robiła - i poprosiła, żeby odłożył telefon, z którym zasypiał.

Zaniepokojeni rodzice próbowali dodzwonić się do syna, ale telefon był wyłączony. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania. Ustalono, że 16-latek udał się na przystanek, wsiadł do autobusu linii numer 713, którym dojechał do Warszawy. Wysiadł na przystanku Ciepłownia Wola, skąd przesiadł się do kolejnego autobusu - linii nr 105 - i pojechał w stronę ronda Daszyńskiego. Następnie wsiadł w metro i dojechał do Dworca Gdańskiego, po czym skierował się do parku Traugutta.

- Dla nas najgorszą rzeczą, jaka mogła się wydarzyć, jest to, że syna nie ma z nami. Staramy się w miarę normalnie funkcjonować, ale ta nasza normalność jest w zasadzie wegetacją. Wstajemy, staramy się coś zjeść, idziemy do pracy, wracamy i szukamy syna - mówi matka Krzysztofa. - Nasza codzienność jest oczekiwaniem, jest zawieszeniem, taką niepewnością. I to jest koszmar.

I dodaje: - Nie ma co ukrywać, najtrudniejsze są weekendy, kiedy przychodzi taki moment refleksji, spojrzenia na to, że kogoś brakuje. Mieliśmy wszystko poukładane, były cztery puzzle, które idealnie do siebie pasowały, jednego puzzla nie ma. I cały ten obraz, który wyglądał bardzo dobrze, jest teraz wybrakowany.

- Mamy syna, a nie wiemy, co się z nim stało, i nie wiemy, jak ta cała historia się zakończy. Jest to sytuacja mocno wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Przede wszystkim musieliśmy nauczyć się żyć w obecnej sytuacji, potrafić pogodzić poszukiwania Krzysia z życiem rodzinnym, zawodowym - oboje z żoną pracujemy - oraz codziennym. Natomiast staramy się być wspierani przez profesjonalistów, którzy pomagają nam z tym funkcjonować. Mamy także odpowiednie wsparcie duchowe. Pomaga też rodzina i przyjaciele

Ostatni wpis Krzysztofa Dymińskiego: „Dziękuję, żegnajcie”

I dodaje: - Wychodząc z domu, Krzysztof nie zostawił nam niczego, co jednocześnie dało nam zielone światło do poszukiwania go wszędzie. Nie rozumiemy tej sytuacji. Być może Krzysztof nie radził sobie emocjonalnie w sprawach sercowych? Tata 16-latka wskazuje na zawód miłosny syna.

- Nie wiemy, co się wydarzyło. Nasz syn wyszedł z domu przed 4 rano, kiedy my jeszcze spaliśmy. Nie znajdujemy powodu, dla którego mógłby opuścić nasz dom. Na swoim Instagramie opublikował wpis: „Dziękuję, żegnajcie”, co mogłoby wskazywać na spełnienie tego najczarniejszego scenariusza, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Mamy nadzieję, że nasz syn żyje

16-letni Krzysztof wciąż nieodnaleziony

- Policja cały czas prowadzi bardzo aktywne czynności dotyczące poszukiwań zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Weryfikujemy wszystkie informacje, jakie do nas trafiają, jak również sprawdzamy miejsca, na które wskazują ustalenia samych policjantów. W dotychczasowych działaniach wykorzystaliśmy śmigłowiec, drony, psy poszukiwawcze oraz inne dostępne narzędzia, którymi mogliśmy się posłużyć. Weryfikujemy sygnały, które napływają z różnych regionów Polski, żadnego nie lekceważymy, lecz na ten moment nie doprowadziły one do odnalezienia zaginionego 16-latka

W poszukiwaniach nie ustaje także rodzina Krzyśka, która prowadzi działania na własną rękę. Szukają 16-latka zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

- Z racji tego, że policja nie zdobyła dowodu na to, co stało się z Krzysiem, nasze działania prowadzimy w dwóch obszarach. Na lądzie, myśląc, że Krzysio żyje, i na wodzie, jeżeli stało się tak, że utonął

- mówi pan Daniel.

Jego żona dodaje: - Jest w tym pewna sprzeczność, bo gdy szukamy syna w wodzie, to cieszę się, kiedy mąż wraca do domu i mówi, że nie znalazł niczego, co wskazywałoby na to, że nasz syn znajduje się w Wiśle. Z drugiej jednak strony, jeżeli ten najczarniejszy scenariusz spełniłby się, to chcielibyśmy, by ciało naszego syna zostało odnalezione, żebyśmy mogli go pożegnać.

Wszystkie osoby, które mogły widzieć Krzysztofa lub mają informacje, gdzie może przybywać proszone są o kontakt z policją. Waldemar Wylegalski

Jak wyjaśnia ojciec Krzysztofa, działania prowadzone na lądzie to m.in. przekazywanie informacji o Krzysiu w mediach społecznościowych - tak, by jak największe grono osób wiedziało o jego zaginięciu, co zwiększa szansę, że zgłosi się ktoś, kto go widział.