Jacek Tomczak to weteran polityki

- Jacek jest namawiany przez środowisko do kandydowania na prezydenta Poznania. Prawdopodobnie wystartuje on w wyścigu o fotel prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak nie będzie mógł spać spokojnie

Tajemniczy kandydat Trzeciej Drogi - Ewa Schadler chciała kogoś od siebie

Sam zainteresowany nie komentuje póki co swojego startu. Na razie nie ma jeszcze oficjalnych decyzji w tej sprawie. Nie jest jednak tajemnicą, że Jacek Tomczak i przewodnicząca wielkopolskich struktur Polski 2050 Ewa Schadler nie pałają do siebie sympatią. Było to widać chociażby w kampanii przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Mimo, że byli na tej samej liście - odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu - prowadzili oni kampanie osobno.