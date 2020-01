Przy okazji budowy linii tramwajowej na poznańskie Naramowice został odkopany i zbadany przez archeologów schron przy ul. Sarmackiej. Ma on trzy komory, dwa wejścia i dotąd znany był poznaniakom tylko jako betonowa płaszczyzna przy ul. Naramowickiej. To co było pod nią, pozostawało tajemnicą. Co jest w środku? Sprawdź!