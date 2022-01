Tajlandia: katastrofa ekologiczna u wybrzeży turystycznego raju. Ropa zagraża plażom i rafie koralowej

Tajlandia z deszczu pod rynnę. Najpierw COVID, teraz wyciek ropy

Tajlandia powoli wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Kraj zmierza do otwarcia granic dla turystów, wprowadza także śmiałe zmiany w legislacji, ostatnio legalizując marihuanę. Niestety, niespodziewana katastrofa zmusiła władze Tajlandii do ogłoszenia stanu klęski na części terytorium kraju.

We wtorek 25 stycznia 2022 pękł podwodny rurociąg w Zatoce Tajlandzkiej. Początkowo sytuacja nie wydawała się alarmująca, a wyciek udało się zatamować już w środę. Niestety, do tego czasu ponad 50 tys. litrów ropy wlało się do wody w Zatoce Tajlandzkiej, tworząc na jej powierzchni gigantyczną toksyczną plamę.