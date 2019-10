Tak będzie wyglądać Arena po remoncie za 100 mln zł. Prace rozpoczną się w 2020 roku [WIZUALIZACJE]

O remoncie poznańskiej hali Arena mówi się już od kilku lat. Obiekt od miasta wraz z początkiem 2018 roku przejęły Międzynarodowe Targi Poznańskie i to one będą odpowiedzialne za jego modernizację. Choć początkowo w kontekście przebudowy Areny mówiło się o kwocie 45-50 milionów złotych, a następnie ponad 70, ostatecznie kwota ta będzie znacznie wyższa. – To 100 milionów plus, choć ten plus nie jest jeszcze znany – zaznacza Przemysław Trawa, prezes zarządu MTP. Kolejny slajd --->

MTP/ CDF Architekci