Tak będzie wyglądała wizyta u fryzjera i kosmetyczki

zobacz galerię (15 zdjęć) Wizyta u fryzjera, czy kosmetyczki będzie ponownie możliwa, po długim okresie zamknięcia zakładów spowodowanych wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce. Konieczne jednak jest wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego reżimu sanitarnego w trosce o zdrowie klientów i prowadzących działalność przedsiębiorców. ZOBACZ NASTĘPNE OBOSTRZENIA NA ZDJĘCIACH>>> Co się zmieni w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych po ich otwarciu? Sprawdź nowe zasady. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE zobacz galerię (15 zdjęć)

Wizyta u fryzjera i kosmetyczki to coś, czego wyczekuje wiele osób na kwarantannie. Fryzjer i kosmetyczki: Kiedy otwarcie? To często zadawane dziś pytanie. Prawdopodobnie bum na usługi fryzjerskie rozpocznie się 18 maja, wtedy bowiem rząd wprowadzi 3 etap odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń. Zamknięcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych to efekt wybuchu epidemii koronawirusa. Wizyta u fryzjera, czy kosmetyczki będzie jednak wyglądać zupełnie inaczej. Chodzi o nowy reżim sanitarny i zasady bezpieczeństwa.