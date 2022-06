Tak dawniej wyglądały sianokosy, a tak prowadzone są współcześnie. Przepaść między czasami dziadków i ich wnuków

Trawy użytków zielonych wysoką wartość paszową mają we wcześniejszych fazach rozwojowych, to jest od momentu przed i po wykłoszeniu do początku kwitnienia dominujących gatunków w runi i jest to optymalny moment na ich zbiór na zielonkę, kiszonkę lub siano. Wcześniej skoszona ruń jest bardzo smakowita i chętnie zjadana przez zwierzęta, podpowiada Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.