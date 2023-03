Tak dziś wygląda Brooke Logan z serialu "Moda na sukces". Jak zmieniła się uwodzicielska blondynka?

"Moda na sukces" czyli najdłużej emitowana opera mydlana!

Serial "Moda na sukces" zdobył popularność na całym świecie, a jego odcinki były tłumaczone na wiele języków. Cieszył się też dużą oglądalnością w Polsce, gdzie był emitowany przez wiele lat na antenie TVP1.

Oto pięć ciekawostek na temat serialu "Moda na sukces" ("The Bold and the Beautiful"):

"Moda na sukces" jest jednym z najdłużej emitowanych oper mydlanych w historii. Premiera odbyła się 23 marca 1987 roku i serial nadal jest produkowany i emitowany, docierając do milionów widzów na całym świecie.