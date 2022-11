Tak jeździ się porannymi pociągami do Poznania. "Ludzie siadali na półkach bagażowych". Zobacz wideo i zdjęcia Paweł Antuchowski

Od kilku tygodni otrzymujemy sygnały od stłoczonych i przegrzanych pasażerów, którzy w niezbyt komfortowych warunkach odbywają swoje podróże pociągami do pracy czy szkoły. Najwięcej skarg dotyczyło trasy z Wągrowca do Poznania, gdzie w porannych godzinach szczytu działy się wręcz dantejskie sceny. Dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego" postanowili sprawdzić, jak podróżuje się porannymi pociągami z Wągrowca do Poznania.