Tak kiedyś wyglądało Stare Miasto w Poznaniu. Od tego czasu bardzo się zmieniło. Zobacz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia!

Stare Miasto to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wartych odwiedzenia dzielnic Poznania i zarazem jedna z najstarszych dzielnic miasta. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, jak zmieniła się ta okolica na przestrzeni lat. Możemy się o tym przekonać m.in. dzięki wyjątkowym zdjęciom z archiwum fotograficznego Mogensa Tørsleffa. Tak kiedyś wyglądało Stare Miasto w Poznaniu. Zobacz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia miasta ---> Zobacz galerię (30 zdjęć)

Stare Miasto to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej odwiedzanych przez turystów części Poznania. Renesansowy ratusz i otaczające go charakterystyczne kamieniczki, kościół farny świętego Stanisława Biskupa czy plac Wolności to miejsca, które trudno pomylić z czymkolwiek innym. Mało kto jednak pamięta te okolice bez fontanny o unikatowym kształcie, z odbudowywaną dopiero Wagą Miejską czy torowiskiem na ul. Paderewskiego. Jak bardzo zmieniło się Stare Miasto w Poznaniu? Zobacz wyjątkowe zdjęcia z lat 50-tych. Tak wtedy wyglądało centrum stolicy Wielkopolski.