Tak mieszka Zbigniew Zaranek z Wągrowca, zwycięzca programu "The Voice Senior 4" [zdjęcia]

Zbigniew Zaranek jeszcze nie ochłonął po tym, co stało się w jego życiu za sprawą programu "The Voice Senior 4" w TVP2. Gdy ze statuetką "The Voice Senior" wracał do rodzinnego Wągrowca, był witany jak król. Na dworcu czekały na niego tłumy fanów, przyjaciół i znajomych, a nawet sam burmistrz z kwiatami. - To było rewelacyjne powitanie. Bardzo za to dziękuję mieszkańcom i serdecznie ich pozdrawiam - mówił w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP Zbigniew Zaranek. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Zaranek, zwycięzca "The Voice Senior 4". Zdjęcia >>>>

screen z programu TVP "Pytanie na śniadanie"