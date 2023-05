Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem!

Sylwia Grzeszczak: wiek, partner, dzieci

Sylwia Grzeszczak urodziła się 7 kwietnia 1989 roku w Poznaniu. W wieku 5 lat pojawiła się w programie „Od przedszkola do Opola”. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. H. Wieniawskiego i do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu, ukończyła też Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu, w klasie fortepianu.

28 lipca 2014 roku wyszła za rapera Marcina „Libera” Piotrowskiego. Muzyk także pochodzi z Wielkopolski: urodził się 10 lipca 1981 roku w Obornikach koło Poznania. 5 grudnia 2015 roku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu wokalistka urodziła córkę Bognę.

