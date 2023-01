Tak mieszkają Piotr Rubik z żoną Agatą i dziećmi! Zobacz pełen szyku i elegancji dom polskiego kompozytora i jego rodziny [FOTO]

Celebryci wpuszczają nas do swych domów: wszystko przez media społecznościowe!

Ludzie od zawsze byli ciekawi, jak mieszkają gwiazdy. Nic więc dziwnego, że internauci coraz częściej zaglądają do domów celebrytów, by zobaczyć, jak wyglądają ich wnętrza. Dzięki temu niejednokrotnie jesteśmy zachwyceni lub zdziwieni tym, jakie wyjątkowe i niezwykłe miejsca zamieszkania posiadają niektóre z nich. To, że możemy zobaczyć domy gwiazd, jest możliwe dzięki ich publikacjom w sieci, w szczególności w mediach społecznościowych. Zwiedzanie domów gwiazd to doskonała okazja, by poznać ich gusta i styl, a także zainspirować się do zmian w swoim własnym miejscu zamieszkania. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda dom Piotra Rubika, czy też jakie ciekawostki skrywa w swoich wnętrzach inny znany polski artysta? Zachęcamy do zajrzenia do naszej galerii zdjęć i sprawdzenia tego na własne oczy!