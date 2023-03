Tak możesz przejść szybciej na emeryturę. Te osoby mogą korzystać ze wcześniejszego świadczenia [8.03.2023 r.]

Wcześniejsza emerytura? Kto może z niej skorzystać?

Emerytura to wypłacane co miesiąc świadczenie, które przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem. Przyznawana jest po przepracowaniu odpowiedniej ilości lat oraz uzyskania wieku uprawniającego do jej pobierania. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 roku życia, a mężczyźni muszą mieć skończone 65 lat.

Są również osoby, które o świadczenie mogą ubiegać się wcześniej. Wystarczy, że spełnią kilka niezbędnych warunków. O jakich kryteriach mowa?