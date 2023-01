Tak na co dzień mieszka i żyje Dorota Szelągowska. Podróże, rodzina i modne stylizacje. Zobacz zdjęcia! Weronika Błaszczyk

Życie Doroty Szelągowskiej to nie tylko remonty i urządzanie wnętrz. Jak na co dzień mieszka i żyje znana prezenterka telewizyjna?

Na co dzień zajmuje się remontowaniem i dekorowaniem domów innym ludziom. Znana jest przede wszystkim z modnych, ale jednocześnie bardzo eleganckich pomysłów na wnętrza. Jej praca dla wielu osób to prawdziwe spełnienie marzeń. Dorota Szelągowska to znana prezenterka telewizyjna. Nie tylko jej zawód może wzbudzać zazdrość u innych. Jej codzienność wypełniona jest między innymi licznymi podróżami, rodziną i modnymi stylizacjami. Jak mieszka i żyje Dorota Szelągowska? Prezentujemy jej prywatne zdjęcia!