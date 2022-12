Tak piłkarze Lecha Poznań spędzają przerwę świąteczno-noworoczną. Gdzie się udali? Zobacz zdjęcia! RED

Piłkarze Lecha Poznań już na początku pierwszego tygodnia nowego roku powrócą na stałe do treningów. 3 stycznia zameldują się na stadionie przy Bułgarskiej, natomiast dzień później udadzą się na 10-dniowy obóz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będzie to druga część przygotowań do rundy jesiennej. Obecnie lechici przebywają na urlopach świąteczno-noworocznych. Postanowiliśmy sprawdzić, z kim oraz w jaki sposób spędzają ten czas piłkarze mistrza Polski.