Tak po remoncie zmieni się Arena! Pomieści jeszcze więcej osób. Zobacz wizualizacje

- Przystępując do prac, architekci przeanalizowali kolorystykę i formę, obecne w hali w latach 70. i postawili na kontynuację poprzez detale. Zostaną one wykonane na nowo, zmieniając swoją jakość i nawiązując do współczesnych rozwiązań - informują Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Remont Areny ma rozpocząć się w drugim kwartale przyszłego roku i będzie kosztował ponad 100 milionów złotych. Docelowa pojemność podczas wydarzeń sportowych to od 6100 do 6500 miejsc siedzących, a na koncertach pomieści się 9000 osób.

- W architekturze obiektu postawiliśmy na minimalizm. Ludzie, którzy wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w Arenie, będą wypełnieniem tej przestrzeni, to oni mają tworzyć koloryt miejsca. Dodatkowym istotnym elementem będzie umiejętne operowanie światłem i akcentami oświetlenia. System komunikacji wizualnej oraz zastosowanie prostych schematów pomoże odnaleźć się widzom w Arenie – opowiada Karol Fiedor.

W środku zastosowano kolorystykę od szarości, poprzez odcienie grafitu aż do czerni. Wewnątrz Areny ważne będzie oddziaływanie światła scenicznego, które w trakcie koncertów będzie modelowane. Obiekt będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednio dobrane oświetlenie doprowadzi każdego do właściwego rzędu.

- W pracach architektonicznych przyświecała nam koncepcja połączenia czasów minionych z tym, co obowiązuje współcześnie – mówi Karol Fiedor, architekt i prezes biura projektowego CDF Architekci.

Różne poziomy, różne funkcje

Wnętrze obiektu zostanie całkowicie przebudowane. Poziom podłogi ulegnie obniżeniu o 6 metrów. Zmieni to układ trybun, które obecnie są łukowe i oddalone od parkietu. Wielopoziomowe mobilne trybuny zostaną usytuowane równolegle do boiska, ich konstrukcja umożliwi szybkie złożenie część miejsc i pozostawienie pustej płyty parkietu. W nowej Arenie znajdą się też szatnie, garderoby, sale konferencyjne, food court oraz restauracja z tarasem dostępne w ramach organizowanych wydarzeń, jak i na co dzień. Pod kopułą dachu znajdzie się specjalna konstrukcja nośna dla urządzeń techniki scenicznej. Prace budowlane obejmą również rewitalizację terenu wokół hali.

Wejście do Areny od strony placu Olimpijskiego zostanie obniżone w stosunku do obecnego. Zyska formę amfiteatru, który następnie - przez lobby - zaprowadzi uczestników wydarzeń na kondygnację „- 1”. Przestrzeń wyposażona w food courty będzie miejscem spotkań przed imprezami. Amfiteatr z charakterystycznymi stopniami będzie otwarty na co dzień, nawet jeśli w Arenie nie będą się odbywać żadne wydarzenie. W ten sposób miasto otrzyma przestrzeń dla street artu, mniejszych imprez kulturalnych czy spotkań osób wypoczywających w parku.