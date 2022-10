Tak Polacy oszukują na "L4". Kto może się spodziewać kontroli? Co grozi za nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego? OPRAC.: Maciej Badowski

– Wakacje wypoczynkowe, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby” – wynika z danych. Wojciech Wojtkielewicz/ Polska Press

Polacy mają słabość do wykorzystywania "L4” nie tylko z powodów choroby. Wakacje wypoczynkowe, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby”. – Pracodawcy najczęściej kontrolują tych pracowników, którzy często korzystają ze zwolnień lekarskich oraz tych, których podejrzewają o to, że wykorzystują swoje e-ZLA niezgodnie z jego przeznaczeniem – wskazuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Co nam grozi, gdy podczas kontroli na L4 będziemy np. remontować mieszkanie?