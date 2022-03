Tak prezentuje się największa inwestycja w Poznaniu z lotu ptaka. Wielka budowa zbliża się do końca. Zobacz zdjęcia! Grzegorz Szkiłądź

Wielka budowa tramwaju na Naramowice zbliża się do końca. Największa inwestycja komunikacyjna prowadzona w Poznaniu w ostatnich latach przeszła już pozytywnie pierwsze testy. Uruchomienie regularnych kursów z pasażerami na całej trasie nastąpi najpóźniej do końca maja. - Natomiast do jesieni prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe w zakresie układu drogowego – zapowiada Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Jak wielka budowa prezentuje się z lotu ptaka? Przejdź do galerii i zobacz najnowsze zdjęcia.