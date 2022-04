Tak prosto możesz zaoszczędzić na zakupach. Potraw na Wielkanoc zrób mniej, bo i tak znaczna część trafia do kosza

Sałatka jarzynowa, pieczywo, różnego rodzaju szynki - to pierwsza trójka najczęściej wyrzucanego jedzenia po Wielkanocy. Kupujemy i przygotowujemy za dużo. Aż 38 proc. Polaków otwarcie deklaruje, że kiedykolwiek wyrzuciło jedzenie po świętach wielkanocnych. Ile i co konkretnie marnujemy postanowiło zbadać Too Good To Go we współpracy z Kantar Public.

W czasie świąt marnujemy 2-3 razy więcej jedzenia

W ostatnich dniach wiele z nas stara się oszczędzać wobec rosnących cen produktów i usług. Według szybkiego szacunku GUS w marcu 2022 żywność podrożała o 9,2 proc. w porównaniu do marca ubiegłego roku. Ekonomiści mówią, że to nie koniec podwyżek. W związku z rosnącymi kosztami życia (bo drożeje także energia i to znaczniej niż jedzenie), warto lepiej planować zakupy i menu na święta.

Wyniki badania na zlecenie twórców aplikacji Too Good To Go pokazują, że co roku w święta w koszach ląduje ok. 2-3 razy więcej jedzenia niż w innych miesiącach. Chcemy być gościnni i uraczyć rodzinę oraz przyjaciół wszystkim, co najlepsze. I absolutnie sałatki czy faszerowanych jajek nie może zabraknąć!

Dlaczego marnujemy żywność po świętach? materiały prasowe

Postawy Polaków w tym zakresie potwierdza badanie przeprowadzone przez Kantar Public dla Too Good To Go, w którym aż 54 proc. respondentów deklaruje, że przygotowuje większą ilość jedzenia, niż jest to konieczne na 2 dni świąt. Efekt jest takie, że część ze świątecznych smakołyków i tradycyjnych dań ląduje w koszu, bo zdążą już się zepsuć.