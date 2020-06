Tak się walczy z koronawirusem. Pielęgniarz dokumentuje czas epidemii. Zobacz zdjęcia, które pokazują pracę szpitala zakaźnego w Poznaniu

Od początku kwietnia fotografii jest już kilkadziesiąt. Wszystkie skatalogowane na dysku w komputerze, a te najlepsze, najbardziej znaczące i najważniejsze - można zobaczyć na platformie Flickr i Instagramie Przemysława Błaszkiewicza. Od 2012 r. pracuje on jako pielęgniarz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, a od 6 lat na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Jednak w marcu szpital, jaki pracownicy znali do tej pory, praktycznie przestał istnieć. Na czas epidemii koronawirusa został przemianowany na szpital jednoimienny zakaźny. To do niego trafiają chorzy z cięższym przebiegiem COVID-19 i to w nim walczą o życie.

"Wszystko jak w postapokaliptycznym filmie"