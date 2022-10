Tak się żyje w Poznaniu. Ten ranking mówi wszystko i nie pozostawia złudzeń. Sprawdzamy Indeks Zdrowych Miast

Te miasta zapewniają najlepsze warunki do zdrowego życia. Poznaliśmy Indeks Zdrowych Miast

Sytuacja zdrowotna w polskich miastach jest coraz bardziej niepokojąca. Przybywa osób, cierpiących na choroby przewlekłe, między innymi układu oddechowego czy krążenia i alergie. Wysokie zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia astmy u dzieci nawet czterokrotnie. Tymczasem około 60% ludności w Polsce mieszka właśnie w miastach, a proces urbanizacji stale postępuje. Czy w można w nich mieszkać i żyć zdrowo? Między innymi takie pytania postawili sobie eksperci, naukowy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, analizując sytuację w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce.

W ten sposób powstał Indeks Zdrowych Miast. Ranking ma być publikowany co roku i stanowić wskazówkę dla polskich miast, jak poprawić jakość życia mieszkańców i co zrobić, by żyło się w nich zdrowo.