Tak w Poznaniu otwierano centra handlowe. Było gorąco! [ZDJĘCIA]

Pierwsze duże centrum handlowe otwarto w stolicy Wielkopolski na Franowie. Było to 11 listopada 1998 r. I pomimo święta Centrum Handlowe Metro M1 przywitało poznaniaków. W pobliżu działało już wprawdzie CH Franowo ze sklepem Jumbo (obecnie Carrefour), a Swarzędz od 1994 r. miał swoje ETC, była też Panorama na Górczynie, ale M1 było od nich niemal trzy razy większe. Było to zresztą pierwsze centrum tzw. drugiej generacji, czyli coś więcej niż hipermarket i kilka sklepików. Jego budowa trwała rok.

- Początki M1 to był szał. To było centrum kreacji, animacji społecznych - opowiadał w rozmowie z "Głosem" Sebastian Kaźmierowski, zastępca dyrektora centrum M1.

Przyjeżdżali tu znani aktorzy. Były wszystkie gwiazdy tamtych lat: kabaret OTTO, Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek, śpiewały Maryla Rodowicz i Kora. Odbywały się spektakle festiwalu Malta.