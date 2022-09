Tak wydobywa się gaz w polskim Kuwejcie. Zobacz, jak wygląda największa kopalnia gazu ziemnego w kraju [ZDJĘCIA, WIDEO]

Gaz ziemny to pozostałość po szczątkach roślin i zwierząt, które przez miliony lat ulegały przeobrażeniom pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób powstały złoża gazu ziemnego i ropy naftowej, które często występują razem. Skałę, w której się znajdują, można porównać do gąbki nasączonej surowcem. Sam proces wydobycia i przygotowania gazu do przesyłu jest dość skomplikowany i w pełni automatyczny. Pierwszym, co rzuca się w oczy przebywając na terenie kopalni gazu ziemnego jest liczba pracowników obsługujących instalacje – przez cały pobyt spotkaliśmy maksymalnie 5-6 osób i kilku ochroniarzy. Kopalnia zatrudnia 48 osób, pracujących w systemie 3-zmianowym.