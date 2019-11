Tak wygląda cmentarz dla zwierząt pod Poznaniem. Organizuje pochówki i kremacje psów, kotów i świnek morskich [ZDJĘCIA]

- Obecnie pochowanych mamy 20 zwierząt. Są to psy, koty, świnka morska i królik. Teren jest ogrodzony i oświetlony, posiada zaplecze socjalne do podpisywania dokumentów. Organizujemy ekspozycję na płyty pamiątkowe. W trakcie budowy jest mur na urny w kształcie podkowy - mówi Marzena Malicka, właścicielka podpoznańskiego cmentarza dla zwierząt "Petcemetery".

Cennik pochówku i utrzymania grobu dla kwatery 100x100 cm

Pochówek- 300 zł

Opłata dwuletnia pielęgnacyjna za utrzymanie miejsca- 400 zł

Utrzymanie miejsca za każdy następny rok - 200 zł

Dochówek- 200 zł

Transport - 1,50 zł/km

KREMACJA ZWIERZĄT

Cennik kremacji bez pochówku

do 1 kg - 450 zł

od 1 do 5kg - 690 zł

od 6 do 11kg - 790 zł

od 12 do 21 kg - 890 zł

od 22 do 41 kg - 990 zł

powyżej 42 kg - 1090 zł

koszt transportu 1,5 zł/km