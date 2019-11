Pracownia architektoniczna PULVA z Poznania, której właścicielem jest Adam Pulwicki za wnętrza "domu kwadrantowego" została wyróżniona nagrodą European Property Awards w kategorii Interior Design Private Residence. Dom kwadrantowy swoją nazwę zawdzięcza ruchomemu tarasowi, który podąża za słońcem.

Nasze podatki to nic przy tych pomysłach. Nie uwierzysz, za co mogą ściągać...

Europejska nagroda dla poznańskich architektów

European Property Awards to nagroda przyznawana przez międzynarodowe jury najlepszym projektom architektonicznym i najlepszym designerom z Europy. Jedną z kluczowych kategorii w tym konkursie są wnętrza, oceniane w ośmiu odrębnych obszarach: wnętrza służące spędzaniu wolnego czasu, wnętrza wielofunkcyjne, biurowe, handlowe, wnętrza służące usługom publicznym, rezydencjonalne, wnętrza domów pokazowych, apartamentów.W tegorocznej edycji konkursu nagrodę za najlepszy projekt w kategorii Interior Design Private Residence (wnętrza rezydencji) otrzymało studio architektury wnętrz PULVA, które od ponad dekady specjalizuje się w projektowaniu apartamentów, domów i dużych rezydencjach.Nagrodzony projekt to wnętrze domu jednorodzinnego na warszawskim Wilanowie. Budynek powstał we współpracy dwóch biur architektonicznych - KWK PROMES odpowiedzialnego za bryłę oraz pracowni PULVA odpowiedzialnej za architekturę wnętrza. Prace projektowe trwały od 2013 roku, sama budowa skończyła się w 2018.Dom uzyskał nazwę „kwadrantowy” za sprawą zewnętrznego ruchomego tarasu podążającego za słońcem.

POLECAMY:

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.