Zamek Cesarski w Poznaniu ma swoje tajemnice - mało kto wie, że w jego podziemiach znajduje się schron, który w czasie wojny budowali naziści. W razie ataku miał się w nim schronić nawet sam Adolf Hitler, dla którego poznański zamek miał być jedną z rezydencji. Schron ostatnio odwiedził Jan Chojnacki prowadzący fanpage "Ciemna Strona Poznania". Zobaczcie jego zdjęcia.

Zamek Cesarski w Poznaniu zbudowano na początku XX wieku jako siedzibę dla cesarza niemieckiego Wilhelma II. Jak się okazało, był to ostatni zamek cesarski zbudowany w Europie.Po zajęciu Poznania przez nazistów w czasie II wojny światowej nastąpiła jego przebudowa. Budynek zaaranżowano na rezydencję Adolfa Hitlera. To dla niego zbudowano balkon od strony ul. Święty Marcin, skąd miał podziwiać defilady niemieckich żołnierzy. Z kolei ówczesną kaplicę zamkową zamieniono na gabinet dla przywódcy III Rzeszy.W samym gabinecie planowano też zbudować windę, którą Hitler w razie ataku lotniczego mógł szybko dostać się do schronu, który miał znajdować się w podziemiach zamku.Maszynownia wraz z wyposażeniem kabiny windy przetrwały do dziś, chociaż budowy samego schronu Niemcy nie skończyli. Zresztą ostatecznie Adolf Hitler nigdy nie pojawił się w poznańskim zamku.Jak dziś wygląda nieukończony schron, można przekonać się, oglądając zdjęcia zrobione przez Jana Chojnackiego, który prowadzi na co dzień fanpage "Ciemna Strona Poznania", gdzie zamieszcza zdjęcia z niedostępnych na co dzień, często zapomnianych i opuszczonych miejsc.[promo]1481;1;Quiz gwarowy[/promo]

