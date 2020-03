Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Zobacz zdjęcia i listy gończe!

Do zabójstwa ostatecznie nie doszło, ponieważ pokrzywdzony po napaści trafił do szpitala. Podejrzany najprawdopodobniej nie mógł pogodzić się z tym, że próba zabójstwa jego ojca się nie udała. Według śledczych, wiedząc, w którym szpitalu jego ojciec przebywa, wymyślił plan B. Działając z inną osobą, zawiadomił szpital, że podłożono tam materiały wybuchowe. Sprawcy liczyli, że doprowadzi to do ewakuacji i zamieszania, które pozwoli dokończyć zbrodnię. Ten plan też zawiódł.

