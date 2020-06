Tak wyglądał pierwszy dzień w szkołach podstawowych w Poznaniu. 1 czerwca dzieci z klas 1-3 wróciły na zajęcia opiekuńcze

Nauka zdalna ma być realizowana do 7 czerwca. Wcześniej do szkół mogą jednak wracać uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Chodzi o to, by uczniowie najmłodszych klas podstawowych mieli zapewnioną opiekę, gdy rodzice wrócą do pracy.

Czytaj również: Kiedy koniec nauki zdalnej? Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje wcześniejszy powrót do szkół najmłodszych dzieci z podstawówek

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych od 25 maja. W Poznaniu natomiast szkoły dla najmłodszych dzieci zostały otwarte od poniedziałku, 1 czerwca. Taką decyzję podjęły władze miasta.

Czytaj także: Uczniowie do szkół w Poznaniu wrócą dopiero w czerwcu. "Musimy się dobrze przygotować"

Ilu uczniów wróciło do podstawówek w Poznaniu?

Z informacji przekazanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta wynika, że jedynie 5 proc. rodziców dzieci z klas 1-3 zadeklarowało chęć posłania dziecka na zajęcia opiekuńcze do szkoły od 1 czerwca. Trzy szkoły nie mają żadnego zgłoszonego dziecka, pięć szkół ma zgłoszonych powyżej 10 proc. Natomiast najwięcej rodziców - 24 proc. zgłosiło się w Szkole Chóralnej.