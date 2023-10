Tak wyglądał Poznań w 2001 roku. Mamy niezwykłe archiwalne zdjęcia. Dużo się zmieniło? Sprawdź!

Zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy przypomnieć Wam, jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak bardzo zmieniło się miasto. Przedstawiamy wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2001 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie!

Remonty na każdym kroku, rozkopane centrum, rosnące ku niebu nowe wieżowce czy mnożące się kolejne osiedla apartamentowców - to teraz codzienność poznaniaków. Stolica Wielkopolski nieustannie się zmienia. Niektórzy jej dawny wygląd wspominają z nostalgią, inni się cieszą i chwalą, jak rozwija się miasto. Pamiętajcie, jak jeszcze niedawno wyglądał Poznań? Zapraszamy Was na niezwykłą podróż w czasie do 2001 roku. Jak bardzo przez te lata zmieniła się stolica Wielkopolski? Zobaczcie zdjęcia i porównajcie sami!