Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Będziecie zaskoczeni! Grzegorz Szkiłądź

Zabytkowe kamienice przy Starym Rynku. Widoczne także samochody osobowe: na pierwszym planie Fiat 125 p, w oddali ciężarowy Star 25.Przejdź do kolejnego zdjęcia ---> Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Będziecie zaskoczeni, bo wtedy jeździły i parkowały tam samochody, ciężarówki oraz autobusy.