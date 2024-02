Tak wyglądał Zakład Karny we Wronkach w 1933 roku. To największy w Polsce zakład karny typu zamkniętego!

Zakład Karny we Wronkach to największy w Polsce zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia obiektu, a także strażników i więźniów.

Bogata historia Zakładu Karnego we Wronkach

Początki Zakładu Karnego we Wronkach sięgają 1894 roku, gdy został on zbudowany jako dom karny dla skazanych na dłuższe pozbawienie wolności oraz osadzonych pozostających do dyspozycji Sądu Prowincji Poznańskiej. Już wtedy był to obiekt o znaczącym charakterze, będący częścią systemu więziennictwa polskiego.

Początkowo więzienie składało się z trzech pawilonów oraz budynków dla strażników więziennych, rozmieszczonych w kształcie krzyża. W kolejnych latach wielokrotnie było rozbudowywane, dodając między innymi szpital, budynki gospodarcze oraz domy dla dyrektora więzienia i księdza.

Wybuch powstania wielkopolskiego, 27 grudnia 1918 roku, spowodował otwarcie więzienia i wypuszczenie skazanych na wolność. Jednakże po zakończeniu walk, znów stało się miejscem odbywania kary przez więźniów. W 1921 roku Zakład Karny we Wronkach włączono w system więziennictwa polskiego.