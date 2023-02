Sporo emocji przyniósł ósmy odcinek programu "Sanatorium miłości" 5. Anita z Bydgoszczy udała się na wspólna randkę z Dariuszem ze Szczecina i Krzysztofem z Torunia. Początkowo randka przebiegała zgodnie z jej oczekiwaniami. Ostatecznie zakończyła się porażką. Darek w jaccuzi zaczął głaskać Anitę i ją dotykać. W pewnym momencie się zagalopował. Bydgoszczance to się nie spodobało. - Nie mam problemów z dotykaniem się z mężczyznami. To nie oznacza, że potem jakąś granicę przekraczam. Tej granicy zawsze bardzo strzegę. Stawiam opór, dalej już nie. Zachowania Darka były już dla mnie niekomfortowe. Stop. Koniec. Nie mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy - tłumaczyła Anita po tym, jak nagle opuściła jaccuzi. - Troszeczkę się zapędziłem w swoich propozycjach. No ale zawsze trzeba spróbować. Jak nie spróbujesz, nie będziesz wiedział - bronił się Dariusz. Zobaczcie, jak wyglądała randka Anity z Bydgoszczy i Dariusza ze Szczecina w programie "Sanatorium miłości 5". Zdjęcia >>>>

screen z programu TVP Sanatorium miłości 5