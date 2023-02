Tak wyglądało Zakopane 10 lat temu. Pożegnanie Małysza, triumf Stocha, Krupówki i górskie szlaki na zdjęciach sprzed dekady

Jak wyglądało Zakopane i co działo się w mieście dekadę temu? Zapraszamy do galerii zdjęć sprzed 10 lat. Zobaczcie, co działo się wtedy w stolicy Podhala. Na zdjęciu: Puchar Świata w skokach narciarskich 2012; skok oddaje Kamil Stoch.

Andrzej Banas / Polskapresse