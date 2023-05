Tak żyją zastępcy prezydenta Poznania. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok opublikowane

Oświadczenia majątkowe

Według przepisów, zobowiązani do opublikowania informacji o swoim majątku, muszą poinformować opinię publiczną o zgromadzonych pieniądzach, posiadanych nieruchomościach, a także przedmiotach, których wartość przekracza 10 tys. zł. Obowiązek dotyczy także przekazania informacji o zaciągniętych pożyczkach i kredytach.

Według założeń, takie rozwiązanie ma przeciwdziałać korupcji, a za błąd lub kłamstwo w oświadczeniu można otrzymać karę finansową, stracić stanowisko, a nawet otrzymać zarzuty. Nie wszystkie oświadczenia są jeszcze podane do publicznej informacji.

Samorządowcy to niejedyna grupa zobowiązana do publikacji corocznych oświadczeń majątkowych. Zgodnie z przepisami muszą to także zrobić m.in. parlamentarzyści, komornicy, żołnierze, funkcjonariusze służb publicznych, pracownicy urzędów skarbowych i wielu innych.