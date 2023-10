Tak żyje Michał Probierz - selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zobacz zdjęcia

Życie prywatne Michała Probierza

Michał Probierz jako sportowiec

Jako senior debiutował w Ruchu Chorzów. W wieku 21 lat wyjechał do niemieckiego Bayeru Uerdingen. W 1995 przeszedł do SG Wattenscheid 09. Zaczął też trenować młodzież. W 1997 roku wrócił do Polski. Był zawodnikiem Górnika Zabrze oraz trenerem młodzieży. W 2003 roku został grającym asystentem trenera (był nim Waldemar Fornalik). Trenował także halową drużynę TKKF Chorzów. W zimie 2003/04 został zawodnikiem Pogoni Szczecin. Latem 2004 przeszedł do Widzewa Łódź. Zakończył tu karierę sportową po poważnej kontuzji, skutkującej zerwaniem więzadeł krzyżowych w 2005 roku. W pierwszej lidze/późniejszej Ekstraklasie) zagrał w 260 meczach. Zdobył dziewięć goli.

Kariera trenerska Michała Probierza

Po zakończeniu kariery piłkarskiej, postawił na pracę trenerską. W 2005 został trenerem Polonii Bytom. Od następnego sezonu 2006/2007 objął stanowisko trenera Widzewa Łódź. Przez brak sukcesów w sześciu kolejkach sezonu 2007/2008, Probierz został zwolniony. Wrócił w 2007 roku do Polonii Bytom. Udało się jej utrzymać w Ekstraklasie, ale w 2008 Probierz zrezygnował z pracy z Polonią i związał się z Jagiellonią Białystok. Największym sukcesem było zdobycie Pucharu Polski po wygranej z Pogonią Szczecin oraz Superpuchar Polski po pokonaniu w Płocku z mistrzem Polski Lechem Poznań. W 2011 roku Probierz został uhonorowany tytułem „Trenera 90-lecia” Jagiellonii. Przeszedł do ŁKS-u Łódź. Rozwiązał jednak kontrakt za porozumieniem stron kontrakt i został trenerem drużyny greckiej superligi – Arisu Saloniki. W 2012 roku rozwiązał kontrakt i został trenerem Wisły Kraków. Poodał się do dymisji i w tej samej rundzie rozgrywek, objął stanowisko trenera GKS Bełchatów. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron i w 2013 objął posadę I trenera Lechii Gdańsk. W 2014 Probierz wrócił do Jagiellonii, która zdobyła brązowy medal, a sam Probierza tytuł „Trenera Sezonu”. W 2017 Michał Probierz został trenerem Cracovii. Dwa lata później został wiceprezesem ds. sportowych i członkiem zarządu klubu. Michał Probierz w 2022 został selekcjonerem reprezentacji Polski U-21.

20 września 2023 ogłoszono go selekcjonerem reprezentacji Polski. Zastąpił Fernando Santosa.

